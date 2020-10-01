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Умер легендарный игрок Шахтера: ему было всего 48

Очень печальные новости пришли от донецкого "Шахтера". Легендарный футболист донецкого клуба Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет.

Умер легендарный игрок Шахтера: ему было всего 48

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице сообщил о смерти бывшего футболиста клуба.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение – не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни", - написал Палкин.

На своей станице в Фейсбук директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, сообщил, что смерть наступила в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за проблем с сердцем.

Стоит отметить, что Ателькин провел в составе "Шахтера" 265 матчей и забил 82 гола. В сезоне 2001/2002 он играл за Горняков, когда команда впервые выиграла чемпионат Украины. После завершения карьеры футболиста он работал тренером-селекционером клуба.

Ранее мы сообщали сумму, которую заработало Динамо за выход в групповой этап Лиги чемпионов.


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