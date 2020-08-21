12:04 21.08.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон

Сегодня, 21 августа, в Украине стартует новый футбольный сезон. Именно в пятницу пройдут первые матчи нового сезона Украинский Премьер Лиги (УПЛ).

Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон

В стартовом матче турнира сыграют донецкий "Олимпик" и вице-чемпион прошлого сезона киевское "Динамо". Поединок начнется в 17:00 и пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Во втором матче игрового дня встретятся чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет против коваливского "Колоса", который в новом сезоне также выступит Лиге Европы.

Об этом пишет УРА-Информ.

В субботу, 22 августа, игровой день откроют "Львов" и новичок УПЛ – "Минай". Поединок начнется в 14:00. В 17:00 начнется поединок между четвертой и третьей командой прошлого первенства "Десной" и "Зарей". Программу игрового дня в УПЛ закроют "Александрия" и "Мариуполь". Их поединок начнется в 19:30.

В воскресенье состоятся два заключительных матча первого тура. Так еще один дебютант лиги "Ингулец" сыграет против команды "Днепр-1". В 17:00 "Ворскла" в рамках заключительного матча первого тура протестирует еще одного дебютанта высшего дивизиона – "Рух".

Ранее стало известно, сколько заработал Шахтер в еврокубках.


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