10:50 18.08.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, сколько заработал Шахтер в еврокубках: это очень большие деньги

Вчера, донецкий "Шахтер" прекратил свои выступления в Лише Европы. Чемпион Украины со счетом 0:5 был разгромлен миланским "Интером".

Стало известно, сколько заработал Шахтер в еврокубках: это очень большие деньги

Несмотря на такое разгромное поражение донецкий клуб может себе занести в актив выступление в этом сезоне. Кроме очередного чемпионства УПЛ горняки вышли в полуфинал престижного турнира. Благодаря таким выступлениям "Шахтер" еще и хорошо заработал в финансовом плане.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, то доход «Шахтера» от выступления в еврокубках составит около 50 миллионов евро. Конечно, спортивные результаты – это определяющее. Если мы проходим как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то стоимость команды соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы", - заявил генеральный директор команды Сергей Палкин.

Он также отметил, что стратегия клуба заключается в том, чтобы он стал прибыльным, чтобы клуб сам мог покрывать свои затраты, а также в итоге приносить деньги. Также он отметил, что в этом плане очень важны спортивные результаты.

Ранее мы сообщали, что еще один украинский футболист заразился коронавирусом.


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