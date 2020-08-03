09:24 03.08.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стали известны даты стартовых матчей украинских клубов в еврокубках

Стало известно расписание стартовых матчей пяти футбольных украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21. Первым свои показательные выступления начнет столичный футбольный клуб "Динамо", за ним в порядке очередности включатся ковалевский "Колос", черниговская "Десна", донецкий "Шахтер" и луганская "Заря". Вице-чемпион Украины начнет борьбу в главном клубном турнире Европы с третьего квалификационного раунда, матчи которого запланированы на 15-16 сентября. Об этом сообщает УРА-Информ.

Стали известны даты стартовых матчей украинских клубов в еврокубках

Победитель плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы "Колос" пробился во второй квалификационный раунд и дебютирует в еврокубках 17 сентября.

Также стало известно, что третьего квалификационного раунда второго по силе еврокубкового турнира начнет 24 сентября четвертая команда УПЛ.

Чемпион Украины начнет выступление в групповом раунде Лиги чемпионов 20-21 октября.

Бронзовый призер украинского чемпионата попал в групповой этап ЛЕ, первый тур которого начнется 22 октября.

Стоит отметить, что единственным представителем Украины в еврокубках нынешнего сезона остался донецкий "Шахтер", который проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" 5 августа в Украине.

Как сообщалось ранее,В 30 июля, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды, румынского специалиста Мирчу Луческу.


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