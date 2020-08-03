Стали известны даты стартовых матчей украинских клубов в еврокубках

Победитель плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы "Колос" пробился во второй квалификационный раунд и дебютирует в еврокубках 17 сентября.

Также стало известно, что третьего квалификационного раунда второго по силе еврокубкового турнира начнет 24 сентября четвертая команда УПЛ.

Чемпион Украины начнет выступление в групповом раунде Лиги чемпионов 20-21 октября.

Бронзовый призер украинского чемпионата попал в групповой этап ЛЕ, первый тур которого начнется 22 октября.

Стоит отметить, что единственным представителем Украины в еврокубках нынешнего сезона остался донецкий "Шахтер", который проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" 5 августа в Украине.

Как сообщалось ранее,В 30 июля, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды, румынского специалиста Мирчу Луческу.