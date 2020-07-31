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Пилот Ф-1 заразился коронавирусом

Мексиканский гонщик Формулы 1 Серхио Перес не будет участвовать в Гран При Великобритании. Тестирование показало, что он заражен коронавирусом, и последующие исследования подтвердили это.

Пилот Ф-1 заразился коронавирусом

Это первый случай COVID-19 среди гонщиков Формулы 1 в этом сезоне. Предыдущая гонка состоялась 19 июля в Венгрии. Представитель Сильверстоуна заверил, что Перес не ездил в Мексику во время перерыва между этими событиями.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Ф-1.

Первое исследование, проведенное на мексиканце, показало неубедительный результат. Согласно методике, Пересу было приказано самоизолироваться до результатов следующего теста. В это время тест был повторен, и он показал наличие коронавируса. Небольшая часть команды, которая имела контакт с Пересом, будет отстранена от работы в британском ГП.

Racing Point опубликовала заявление, в котором говорится о хорошем здоровье и благополучии Переса. Команда в Сильверстоуне может использовать другого пилота, пока не было итогового решения, кто это будет. Судьба всей гонки в данный момент не в опасности, организаторы планируют, что все пройдет без проблем.

Ранее был представлен весь тренерский штаб "Динамо" во главе с Луческу.


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