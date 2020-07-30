Представлен весь тренерский штаб "Динамо" во главе с Луческу

В свою очередь румынский тренер рассказал, кто будет ем помогать в киевском клубе. Двое специалистов известны болельщиками киевского клубаВ - это бывшие футболисты "Динамо" Огнен Вукоевич и Олег Гусев. Хорват также будет продолжать работать с молодежной сборной Хорватии, которую тренирует на данный момент, а Гусев переходит из молодежки "Динамо", где также был помощником главного тренера. Гусев будет отвечать за работу форвардов, а Вукоевич – полузащитников.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также в тренерском штабе Луческу в "Динамо" будут работать молдаванин Эмиль Карас, который будет выполнять функции помощника и переводчика румынского специалиста. Тренером по физподготовке "Динамо" стал итальянский специалист Диего Лонго, который ранее работал в тренерском штабе сына Мирчи Развана Луческу. Он имеет большой опыт работы в различных клубах.

В тоже время с вратарями продолжит трудиться Михаил Михайлов, который работает уже длительное время в киевском клубе на этой должности.

Ранее Суркис назвал главную причину назначения Луческу главным тренером "Динамо".