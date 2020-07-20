17:00 20.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Впервые с 1956 года: Золотой мяч не будет вручен в этом году

Золотой мяч не будут вручать в 2020 год. Трофей присуждался ежегодно с 1956 года.

Впервые с 1956 года: Золотой мяч не будет вручен в этом году

France Football решил, что не будет присуждать Золотой мяч в 2020 году из-за "несправедливых условий", связанных с пандемией коронавируса, которая приостановила игры в высших лигах.

Об этом пишет УРА-Информ.

- После рассмотрения ситуации было решено, что Золотой мяч не будет вручен в 2020 году, - говорится в сообщении.

- Это был такой странный год, поэтому мы не могли относиться к нему, как все остальные. Мы говорили об этом решении в течение двух месяцев. Нам было нелегко, но мы должны были признать, что не будет никакого "нормального" или типичного победителя Золотого мяча, и что нас больше беспокоит, что награда не будет присуждена справедливо, - рассказал Паскаль Ферре, главный редактор France Football.

- Когда сезон начался, были другие правила, чем то, что мы имеем в конце. В январе и феврале в футбол играли перед полными трибунами, а с мая и июня они былы пустым. Потом появилось правило с пятью заменами изменениями вместо трех. Позже формат игры был изменен, прежде всего, "Финал восьми" в Лиге чемпионов, - отметил Ферре.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" уволило главного тренера.


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