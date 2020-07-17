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Игрок и тренер "Динамо" признаны лучшими в УПЛ

Вингер футбольного клуба "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком по итогам 31 тура украинской Премьер-лиги. Стоит отметить, что лучшим тренером стал наставник киевлян Алексей Михайличенко. Об этом сообщается на сайте УПЛ, передает УРА-Информ.

Игрок и тренер

"Бело-синие"В одержали важную победу над луганской "Зарей"В в схватке за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. В этом матче Цыганков оформил дубль, забив его в течение 20 минут.

Благодаря такой победе футбольный клуб "Динамо" приблизился к серебряным наградам по итогам текущего сезона. Перед заключительным туром киевляне набрали 59 очков и оторвалось от "Зари" на два пункта в турнирной таблице. Подопечным Михайличенко осталось сыграть в воскресенье, 19 июля, с "Колосом".

Ранее сообщалось, чтоВ 15 июня, Федерация волейбола Украины сообщила очень хорошую новость для всех украинских болельщиков. В новом сезоне женской Лиги чемпионов впервые сыграют два украинских клуба.


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