Игрок и тренер "Динамо" признаны лучшими в УПЛ

"Бело-синие"В одержали важную победу над луганской "Зарей"В в схватке за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. В этом матче Цыганков оформил дубль, забив его в течение 20 минут.

Благодаря такой победе футбольный клуб "Динамо" приблизился к серебряным наградам по итогам текущего сезона. Перед заключительным туром киевляне набрали 59 очков и оторвалось от "Зари" на два пункта в турнирной таблице. Подопечным Михайличенко осталось сыграть в воскресенье, 19 июля, с "Колосом".

Ранее сообщалось, чтоВ 15 июня, Федерация волейбола Украины сообщила очень хорошую новость для всех украинских болельщиков. В новом сезоне женской Лиги чемпионов впервые сыграют два украинских клуба.