15:09 08.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Ф-1: чемпион мира возвращается в Королеву автоспорта

Информация, которую BBC опубликовала вчера, стала правдой. Фернандо Алонсо будет гонщиком Renault с сезона 2021 года, - сообщила французская команда на официальном сайте.

Ф-1: чемпион мира возвращается в Королеву автоспорта

Фернандо Алонсо - двукратный чемпион мира Формулы 1. Он выиграл оба титула в 2005 и 2006 годах с Renault. Таким образом, он возвращается в бывшую команду и будет выступать за нее с 2021 гоад.

Об этом пишет УРА-Информ.

Renault в социальных сетях опубликовал сообщение, подтверждающее, что испанец будет гонщиком французской команды Формулы 1 - команда Renault DP World F1 рада подтвердить, что Фернандо Алонсо и Эстебан Окон будут в составе гонщиков на сезон 2021 года - об этом было написано в официальном аккаунте Renault Twitter.

Фернандо Алонсо заменит Даниэля Риккардо в 2021 году, который перейдет в McLaren после этого сезона. Таким образом, Риккардо переходит в команду, из которой Алонсо ушел именно из Ф-1. "Я провел 17 лет в этом виде спорта. Время перемен. Решение было принято уже несколько месяцев назад. Посмотрим, что ждет нас в будущем, но новые вызовы ждут за каждым углом", - сказал Алонсо в августе 2018 года, когда расстался с McLaren.

Ранее мы сообщали, что американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта: он получит полмиллиарда долларов.


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