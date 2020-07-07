12:07 07.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
100245485:labazovych

Американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта: он получит полмиллиарда долларов

Звезда американской футбольной лиги НФЛ Патрик Магомес продлил контракт с Kansas City Chiefs на десять лет, за которые он заработает более полумиллиарда долларов. Это самое высокое вознаграждение в истории спорта. Текущий рекорд был улучшен более чем на 70 миллионов.

Американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта: он получит полмиллиарда долларов

24-летний Патрик Магомес выступает в команде "Боссов" на позиции квотербека. Несмотря на свой молодой возраст, он уже имеет звание лучшего игрока НФЛ в 2018 году и самый важный трофей лиги - Суперкубок, выигранный в феврале этого года в матче с Сан-Франциско (31:20).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Это, безусловно, самый высокий индивидуальный контракт в истории спорта. Предыдущем рекордсменом был бейсболист Майк Траут. В марте 2019 года он подписал двенадцатилетний контракт с Los Angeles Angels на 426,5 миллиона долларов. Третьим самым высокооплачиваемым спортсменом в мире является боксер Канело Альварес. Чуть меньше, чем он зарабатывает два бейсболиста, Брайс Харпер и Джанкарло Стэнтон.

Контракт Mahomes гарантирует ему прочную основу в 477 миллионов долларов на десять лет игры. Только менее тридцати миллионов зависит от результатов. Страшно подумать, что будет с бюджетом клуба, если игрок получит серьезные травмы.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко поборется за титул абсолютного чемпиона уже этой осенью.


  
Поделиться

Читайте также:

  • Уровень инфляции в Украине по итогам 2019 года сократился до 4,1%. Цены в декабре 2019 года уменьшились на 0,2%.

  • Влада Іраку почали підготовку механізму щодо виведення іноземних військ з країни. Про це заявив представник головнокомандувача збройними силами Абдель Керім Халф, повідомляють іракські ЗМІ.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавадом Заріфа закликав Іракн до максимальної стриманості і запропонував допомогу в зниженні зовнішньополітичної напруженості, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
 
Категории украинцев, которым все-таки разрешен въезд на территорию ЕС Samsung объявил об открытии нового материала - это революция электроники Список стран, которые уже открыты для украинцев Готова ли Украина к новой волне коронавируса: что известно
Проишествия
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив