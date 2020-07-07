Американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта: он получит полмиллиарда долларов

24-летний Патрик Магомес выступает в команде "Боссов" на позиции квотербека. Несмотря на свой молодой возраст, он уже имеет звание лучшего игрока НФЛ в 2018 году и самый важный трофей лиги - Суперкубок, выигранный в феврале этого года в матче с Сан-Франциско (31:20).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Это, безусловно, самый высокий индивидуальный контракт в истории спорта. Предыдущем рекордсменом был бейсболист Майк Траут. В марте 2019 года он подписал двенадцатилетний контракт с Los Angeles Angels на 426,5 миллиона долларов. Третьим самым высокооплачиваемым спортсменом в мире является боксер Канело Альварес. Чуть меньше, чем он зарабатывает два бейсболиста, Брайс Харпер и Джанкарло Стэнтон.

Контракт Mahomes гарантирует ему прочную основу в 477 миллионов долларов на десять лет игры. Только менее тридцати миллионов зависит от результатов. Страшно подумать, что будет с бюджетом клуба, если игрок получит серьезные травмы.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко поборется за титул абсолютного чемпиона уже этой осенью.