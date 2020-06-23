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Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

Новак Джокович заражен коронавирусом. Во вторник лучший в мире теннисист на данный момент сообщил СМИ о положительном результате теста на наличие COVID-19 в его организме.

Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

В последние две недели Новак Джокович и его семья участвовали в сериях шоу Adria Tour. В Белграде и Задаре теннисные матчи проводились в присутствии зрителей на трибунах. Плохим примером были сами теннисисты, которые, несмотря на пандемию COVID-19, принимали участие в различных мероприятиях и часто оставались вместе.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы были осмотрены сразу после прибытия в Белград. Мой результат оказался положительным. Как и у моей жены. Наши дети здоровы", - заявил Джокович в официальном заявлении. "Ноле" не хотел проходить тестирование в Хорватии, но сделал это, как только он вернулся в страну.

Серб - четвертый теннисист, участвующий в Adria Tour с положительным тестом на COVID-19. Ранее Виктор Троицки, Григор Димитров и Борна Корич сдали положительные тесты. Положительный результат тест на COVID-19 был также обнаружен у Димитрова Кристиана Гроха и тренера по физической подготовке Джоковича Марко Паничи.

Ранее мы сообщали, что известный мотогонщик Бен Годфри погиб в результате несчастного случая в воскресенье на трассе Donington Park.


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