Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

В последние две недели Новак Джокович и его семья участвовали в сериях шоу Adria Tour. В Белграде и Задаре теннисные матчи проводились в присутствии зрителей на трибунах. Плохим примером были сами теннисисты, которые, несмотря на пандемию COVID-19, принимали участие в различных мероприятиях и часто оставались вместе.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы были осмотрены сразу после прибытия в Белград. Мой результат оказался положительным. Как и у моей жены. Наши дети здоровы", - заявил Джокович в официальном заявлении. "Ноле" не хотел проходить тестирование в Хорватии, но сделал это, как только он вернулся в страну.

Серб - четвертый теннисист, участвующий в Adria Tour с положительным тестом на COVID-19. Ранее Виктор Троицки, Григор Димитров и Борна Корич сдали положительные тесты. Положительный результат тест на COVID-19 был также обнаружен у Димитрова Кристиана Гроха и тренера по физической подготовке Джоковича Марко Паничи.

Ранее мы сообщали, что известный мотогонщик Бен Годфри погиб в результате несчастного случая в воскресенье на трассе Donington Park.