Погиб известный гонщик: что произошло

В Великобритании спортивные сооружения уже открылись после периода принудительного закрытия из-за коронавируса. В этой ситуации Бен Годфри решил принять участие в открытом тренинге, организованном в Донингтон Парке.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Тестовые заезды с любителями закончились трагически для Годфри. Британский мотоциклист столкнулся с соперником и получил серьезные травмы во время одного из своих заездов. Несмотря на немедленное вмешательство экстренных служб, врачи не сумели его спасти.

"Мне очень жаль, что Бен умер от травм. Он был фантастическим молодым человеком. У него было много друзей, все в пелетоне любили его. Он всегда улыбался и имел время для всех, - сказал Марк Нейт, директор школы "No Limits", которая в воскресенье организовала открытые тренировки в Donington Park.

- Он был очень взволнован началом сезона. За последний месяц он много раз тренировался на трассе. Теперь мы думаем о его семье, - добавил Нейт.

Бену Годфри было 25 лет. Он принимал участие в национальных чемпионатах Великобритании по супербайку. Он также выступал на чемпионате мира EWC на ​​длинные дистанции.

Ранее мы сообщали, что Михаэлю Шумахеру предстоит очень рискованная операция.