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Формула-1 официально возвращается: представлен новый календарь

Формула 1 официально возвращается 5 июля. Во вторник королева автоспорта представила план европейской части сезона. В шести странах Европы пройдет восемь Гран-При.

Формула-1 официально возвращается: представлен новый календарь

В течение нескольких недель сообщалось, что Формула 1 возобновит соревнования в начале июля, и две гонки пройдут в Австрии. У королевы автоспорта, однако, были огромные проблемы с составлением календаря, потому что не все страны в эпоху пандемии коронавируса были и готовы принять Ф-1.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Ф-1.

Во вторник F1 представила календарь европейской части соревнований. Гонки пройдут в шести странах - Австрии, Венгрии, Великобритании, Испании, Бельгии и Италии.

Гонки будут проходить в Европе до 6 сентября. Что будет позже пока не известно. Все будет зависит от ситуации с коронавирусом. Всего несколько недель назад планировалось переехать в Азию в сентябре, а затем в Америку и завершении соревнований в середине декабря на Ближнем Востоке.

Однако страны Азии и Америки не хотят слышать об организации Ф1 без участия общественности. Если там увеличится количество пациентов с коронавирусом, отдельные страны могут отказаться от своего Гран-при.

Формула 1 по-прежнему подчеркивает, однако, что ее цель состоит в том, чтобы сезон 2020 года состоял из 15-18 гонок.

Ранее мы сообщали, что на предыдущих выходных вернулся чемпионат Украины по футболу.


  
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