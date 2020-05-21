12:11 21.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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ОИ-2020 могут не состояться даже в 2021: есть проблемы

Томас Бах, председатель МОК, сказал, что Олимпийские игры в Токио могут вообще не состояться, если они не пройдут в следующем году.

ОИ-2020 могут не состояться даже в 2021: есть проблемы

В марте МОК и правительство Японии приняли беспрецедентное решение отложить игры из-за растущей пандемии коронавируса. Вместо 2020 года мероприятие состоится через год.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Однако Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, объявил, что игры не состоятся в 2021 году, если вирус продолжит заражать людей в подобных масштабах. Бах поддержал эту идею.

"Я могу понять это, потому что нельзя бесконечно нанимать 3000 или 5000 человек в оргкомитет", - сказал председатель МОК.

"Также нельзя менять календарь всех видов спорта каждый год, нельзя держать спортсменов в напряжении", - добавил он.

По его словам, нужно быть готовым к различным сценариям, в том числе к карантину для спортсменов.

"Все эти разные сценарии рассматриваются, поэтому я и говорю, что это гигантская задача, потому что есть так много разных вариантов, которые сейчас нелегко решить. Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда мы будем принимать правильные решения", - сказал Бах.

Ранее мы сообщали, что футбольный чемпионат Украины возобновится 30 мая.


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