13:48 11.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления: уже скоро

Хавьер Тебас, президент LaLiga, назвал предполагаемую дату возвращения испанской лиги и заявил, что риск заражения минимален.

Еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления: уже скоро

Несколько дней назад Хавьер Агирре, тренер Леганеса, объявил, что LaLiga, как ожидают, начнется 20 июня. Оказывается, власти испанской Примеры готовятся к еще более ранней дате.В 

- Эту дату нельзя предсказать со 100% уверенностью, потому что все будет зависеть от развития эпидемии, но я бы хотел, чтобы мы вернулись 12 июня, - признался Хавьер Тебас, глава LaLiga, в программе "El Partidazo" на Movistar +.

Об этом пишет Ура-Информ.

Жерар Пике не был особенно доволен этой датой. - У нас долгий перерыв, и теперь мы будем тренироваться только без спарринговых матчей. Было бы хорошо, если бы у нас было несколько дней на тренировки, - сказал игрок "Барсы", который также была гостем в вышеупомянутом. программа.

В чемпионате Испании осталось провести еще 11 туров. Тебас объявил, что матчи будут проходить каждый день в течение 35 дней, которые остаются до конца сезона.

- Если мы будем следовать протоколу, все будет хорошо. Деятельность лиги имеет полное значение, и мы надеемся, что скоро сможем возобновить игру, хотя играть без болельщиков будет странно, - заявил Пике.

Ранее мы сообщали, что английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране.


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