Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

Главный начальник полиции Исландии Видир Рейниссон, когда его спросили о такой возможности в исландской телевизионной спортивной программе, ответил, что это очень хорошая идея, и Исландия могла бы сделать это хорошо, потому что страна имеет большой опыт в подобном.

- Речь идет не о футболе, а о крупных зарубежных кинопроизводствах, таких как Джеймс Бонд, для которого некоторые моменты снимались в Исландии в течение многих лет, - подчеркнул он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Он добавил, что страна, несмотря на всего 350 000 жителей, хорошо организована с точки зрения транспорта и логистики. - Во время пребывания съемочных групп мы можем изолировать большие площади и организовать для них комфортные условия проживания, чтобы в случае футбольных игр и приезда большой группы игроков мы были готовы обеспечить их пребывание таким образом, чтобы они даже не знали, в какой стране они находятся, - сказал он.

Ранее мы сообщали, что известный футболист уже 6 неделю не может победить коронавирус.