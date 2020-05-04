13:10 04.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

Исландские СМИ считают, что английская Премьер-лига может закончить свои игры в их стране, потому что эпидемия коронавируса практически здесь под контролем, и власти считают такой проект осуществимым.

Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

Главный начальник полиции Исландии Видир Рейниссон, когда его спросили о такой возможности в исландской телевизионной спортивной программе, ответил, что это очень хорошая идея, и Исландия могла бы сделать это хорошо, потому что страна имеет большой опыт в подобном.

- Речь идет не о футболе, а о крупных зарубежных кинопроизводствах, таких как Джеймс Бонд, для которого некоторые моменты снимались в Исландии в течение многих лет, - подчеркнул он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Он добавил, что страна, несмотря на всего 350 000 жителей, хорошо организована с точки зрения транспорта и логистики. - Во время пребывания съемочных групп мы можем изолировать большие площади и организовать для них комфортные условия проживания, чтобы в случае футбольных игр и приезда большой группы игроков мы были готовы обеспечить их пребывание таким образом, чтобы они даже не знали, в какой стране они находятся, - сказал он.

Ранее мы сообщали, что известный футболист уже 6 неделю не может победить коронавирус.


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