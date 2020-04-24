Еще одно большое спортивное событие отменили: все из-за коронавируса

Организаторы приняли решение в четверг вечером после обсуждения на протяжении нескольких часов, в которых приняли участие представители Министерства спорта Франции, Министерства внутренних дел и местной федерации легкой атлетики.

"Мы боролись до конца, изучили все возможности, но решили отменить чемпионат", - сказал Жан Гарсия, президент оргкомитета чемпионата.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

Медицинский комитет французской федерации и правительственные делегаты признали, что в нынешней санитарной ситуации нет шансов провести столь масштабное мероприятие в этом году. Все массовые мероприятия отменяются во Франции до середины июля, но не исключено, что запрет будет продлен до сентября. Возможность участия в чемпионатах без участия публики была исключена. Бюджет мероприятия составлял 17 миллионов евро и был в основном основан на доходах от продажи билетов.

Решение уже было одобрено Европейской ассоциацией легкой атлетики.

Ранее мы сообщалиВВ о возможном революционном решении от УЕФА.