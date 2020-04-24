12:09 24.04.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
100244462:labazovych

Еще одно большое спортивное событие отменили: все из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса запланированный на конец августа чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже не состоится в этом году. При этом речь не идет о переносе соревнований.

Еще одно большое спортивное событие отменили: все из-за коронавируса

Организаторы приняли решение в четверг вечером после обсуждения на протяжении нескольких часов, в которых приняли участие представители Министерства спорта Франции, Министерства внутренних дел и местной федерации легкой атлетики.

"Мы боролись до конца, изучили все возможности, но решили отменить чемпионат", - сказал Жан Гарсия, президент оргкомитета чемпионата.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

Медицинский комитет французской федерации и правительственные делегаты признали, что в нынешней санитарной ситуации нет шансов провести столь масштабное мероприятие в этом году. Все массовые мероприятия отменяются во Франции до середины июля, но не исключено, что запрет будет продлен до сентября. Возможность участия в чемпионатах без участия публики была исключена. Бюджет мероприятия составлял 17 миллионов евро и был в основном основан на доходах от продажи билетов.

Решение уже было одобрено Европейской ассоциацией легкой атлетики.

Ранее мы сообщалиВВ о возможном революционном решении от УЕФА.


Поделиться

 
В Украине запустят массовое тестирование: что нужно знать Пять этапов выхода Украины из карантина: что известно Стало известно, когда Борис Джонсон вернется на работу: в каком он состоянии Более 7500: в Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив