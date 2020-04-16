Андрей Шевченко может возглавить топовый европейский клуб: что известно

Многие эксперты отметили прекрасное выступление сборной Украины в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года, когда наша сборная сумела занять первое место, опередив, в том числе, команду Португалии – действующего чемпиона Европы.

Шевченко может получить должность главного тренера в лондонском "Челси". Однако это может произойти только после того, как команду покинет действующий наставник Фрэнк Лэмпард.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что владелец "Челси" Роман Абрамович находится в приятельских отношениях с Шевченко и у них есть совместный футбольный бизнес. Именно Абрамович сумел убедить Шевченко перейти в лондонский клуб из "Милана", когда украинец еще играл в Серии А.

Напомним, что Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2008 год и забил 22 мяча в 77 матчах. За украинца "Челси" заплатил 51 миллион евро. Этот трансфер называют одним из самых провальных за историю клуба.

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