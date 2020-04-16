13:56 16.04.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244365:labazovych

Андрей Шевченко может возглавить топовый европейский клуб: что известно

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в ближайшее время может изменить место работы. В специалисте заинтересован серьезный британский клуб.

Андрей Шевченко может возглавить топовый европейский клуб: что известно

Многие эксперты отметили прекрасное выступление сборной Украины в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года, когда наша сборная сумела занять первое место, опередив, в том числе, команду Португалии – действующего чемпиона Европы.

Шевченко может получить должность главного тренера в лондонском "Челси". Однако это может произойти только после того, как команду покинет действующий наставник Фрэнк Лэмпард.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что владелец "Челси" Роман Абрамович находится в приятельских отношениях с Шевченко и у них есть совместный футбольный бизнес. Именно Абрамович сумел убедить Шевченко перейти в лондонский клуб из "Милана", когда украинец еще играл в Серии А.

Напомним, что Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2008 год и забил 22 мяча в 77 матчах. За украинца "Челси" заплатил 51 миллион евро. Этот трансфер называют одним из самых провальных за историю клуба.

Ранее мы сообщали, что УЕФА рассматривает сразу несколько вариантов как спасти футбольный сезон.


Поделиться

Читайте также:
 
Еще одна церковь стала очагом коронавирусной инфекции: что известно Перед посадкой на самолет нужно пройти тест на коронавирус: новые реалии перелетов Угрожающая ситуация: стало известно, сколько украинских медиков заразилось на коронавирус Украина и так называемая ДНР провели обмен: что известно
Проишествия
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив