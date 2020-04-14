15:15 14.04.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Футбольный сезон будет спасен: стало известно как

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе за две недели. Так чтобы новый сезон мог начаться без проблем в сентябре.

Футбольный сезон будет спасен: стало известно как

Несмотря на то, что все еще существует большая неопределенность относительно того, когда вернуться спортивные соревнования, можно предположить, что большинство высших лиг возобновят игру не позднее начала июля. В свою очередь, УЕФА и ECA (Европейская ассоциация клубов) планируют завершить матчи ЛЧ и ЛЕ в августе.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на испанское издание As.

Согласно предварительному плану, четвертьфинал, полуфинал и финал могут быть сыграны на протяжении двух недель. Приэтом все поединки пройдут на нейтральном поле и будут сыграны одноматчевые противостояния, а не двухматчевая дуэль в раундах 1/4 и 1/2 финала.

УЕФА также хотел бы, чтобы национальные игры были возобновлены как можно скорее - без присутствия болельщиков на стадионах и соблюдения рекомендаций по охране здоровья каждой страны. В Германии уже есть план возобновить соревнования в мае, во Франции - в июне.

Если все пойдет по плану, сезон 2020/21 года может начаться без особых проблем в сентябре. Тогда игроки могли бы по-прежнему наслаждится 21-дневным отпуском и отдохнуть после напряженного окончания текущего сезона.

Ранее мы сообщали, что с Евро-2020 есть серьезные проблемы.


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