13:25 01.04.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, когда Усик может вернуться в ринг

Стало известно, когда предварительно может состояться поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) с британским боксером Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Самая ближайшая дата – это август.

Стало известно, когда Усик может вернуться в ринг

Встреча, первоначально запланированная на март, должна была состояться в итоге 23 мая, но из-за пандемии коронавируса она снова была отложена.

Новая дата украинско-британского противостояния пока не подтверждена. До сих пор неясно, будет ли возможно провести вечер бокса даже в августе из-за ситуации с эпидемией коронавирусом. В 

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Ring.

Усик дебютировал в королевском дивизионе в своем последнем профессиональном выступлении, выиграв у Чазза Уитерспуна. Чисора последний раз боксировал в октябре, когда победил Дэвида Прайса.

Дуэль между Усикой и Чисорой будет организована Эдди Хирном, который хотел бы принести первые вечера бокса после вспышки коронавируса в июне. Однако ранее ему пришлось бы получить одобрение британского боксерского комитета.

Ранее мы сообщали, что боксер, который отправил на пенсию Владимира Кличко, считает Усика одним из лучших боксеров в мире.


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