Стало известно, когда Усик может вернуться в ринг

Стало известно, когда предварительно может состояться поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) с британским боксером Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Самая ближайшая дата – это август.
Встреча, первоначально запланированная на март, должна была состояться в итоге 23 мая, но из-за пандемии коронавируса она снова была отложена.
Новая дата украинско-британского противостояния пока не подтверждена. До сих пор неясно, будет ли возможно провести вечер бокса даже в августе из-за ситуации с эпидемией коронавирусом. В
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Ring.
Усик дебютировал в королевском дивизионе в своем последнем профессиональном выступлении, выиграв у Чазза Уитерспуна. Чисора последний раз боксировал в октябре, когда победил Дэвида Прайса.
Дуэль между Усикой и Чисорой будет организована Эдди Хирном, который хотел бы принести первые вечера бокса после вспышки коронавируса в июне. Однако ранее ему пришлось бы получить одобрение британского боксерского комитета.
Ранее мы сообщали, что боксер, который отправил на пенсию Владимира Кличко, считает Усика одним из лучших боксеров в мире.