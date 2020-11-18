Жители ОРДО раскритиковали результаты опроса "ДНР": они хотят вернуться в Украину

"Власти" сообщили, что в результате опроса только пять процентов жителей ОРДО хотят вернуть территории "республики" в состав Украины. В тоже время в социальных сетях ситуация совсем другая. Местные жители раскритиковали такие результаты и пишут, что большинство из них хотят, чтобы на их территории снова появился флаг Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Какая Россия, вы серьезно думаете что донбасс станет частью России? России не выгодно под санкциями сидеть. А жить в этой дыре Донецкой тоже не хочется", - пишет местный житель.

"У меня лично все окружение, за Украину", - отмечает еще один участник дискуссии.

Другие пользователи также отмечают, что "власти" просто придумали эти пять процентов, так как в самом деле тех, кто хочет вернуться в Украину намного больше.

"Я давно уже не встречал людей, которые говорят, мол, вот хорошо в "днр", — пишут пользователи.