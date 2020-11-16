Новый мэр украинского города умер от коронавируса: подробности трагедии

Первым о смерти мэра Конотопа сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"От осложнений связанных с COVID-19 умер, только что избранный мэр Конотопа Александр Луговой", - написал в своем телеграм канале Мосийчук.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время чуть позже уже действующий народный депутат Игорь Молоток на своей Facebook-странице также подтвердил смерть Лугового.

"Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так ... Вечная память и вечный покой ... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", - написал нардеп.

О том, что Луговой заразился коронавирусом стало известно, еще до выборов. В тоже время на своей странице в Фейсбук он писал, что идет на поправку 31 октября.

Ранее мы сообщали, что умер отец Петра Порошенко.