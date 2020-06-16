Умер отец Петра Порошенко: что известно

Соответствующая информация появилась на странице партии "Европейская Солидарность" в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", - отмечается в сообщении.

Члены партии и другие сотрудники "Европейской Солидарности" выразили слова соболезнования Петру Порошенко, его жене и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

Сегодня также стало известно, что жена действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена была госпитализирована в больницу из-за последствий коронавирусной инфекции. У первой леди страны была диагностирована внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. На данный момент она находится на изоляции под наблюдением врачей в одной из киевских больниц. В