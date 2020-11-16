Массовые увольнения в ОРДЛО: Россия намерена сократить свой штат "чиновников"

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что "власти республик" задолжали работникам зарплаты за пару месяцев, также закрываются предприятия. Он отметил, что из 10 000 работников "министерств" в ближайшее время останется только половина. По его словам, это все указывает на глубокий кризис в регионе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Во-первых, это попытка максимально экономить на тех, кто является частью оккупационной администрации. Даже на них их уже не хватает средств. Во-вторых, Россия все время говорит, что "ее там нет“, но сокращение планируется таким образом, чтобы в итоге получилась структура, подобная администрации Ростовской области, потому что так проще давать указания боевикам, которых они поставили "руководить", - считает Резников.

Он добавляет, что это все делается с целью, чтобы продолжать опустошать регион.

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