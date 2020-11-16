09:01 16.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247593:labazovych

Массовые увольнения в ОРДЛО: Россия намерена сократить свой штат "чиновников"

Из-за сложной экономической ситуации в ОРДЛО Российская Федерация намерена существенно уменьшить количество "чиновников" в регионе. Речь идет о так называемых "администрациях" и других подобных структурах.

Массовые увольнения в ОРДЛО: Россия намерена сократить свой штат

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что "власти республик" задолжали работникам зарплаты за пару месяцев, также закрываются предприятия. Он отметил, что из 10 000 работников "министерств" в ближайшее время останется только половина. По его словам, это все указывает на глубокий кризис в регионе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Во-первых, это попытка максимально экономить на тех, кто является частью оккупационной администрации. Даже на них их уже не хватает средств. Во-вторых, Россия все время говорит, что "ее там нет“, но сокращение планируется таким образом, чтобы в итоге получилась структура, подобная администрации Ростовской области, потому что так проще давать указания боевикам, которых они поставили "руководить", - считает Резников.

Он добавляет, что это все делается с целью, чтобы продолжать опустошать регион.

Ранее в ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной.


Поделиться

Читайте также:
 
Лукашенко сделал важное заявление по Донбассу: другие варианты довольно неудобные Почему мы так любим пиццу с доставкой в Киеве Стоит ли покупать американские автомобили? Лукашенко пойдет по стопам Путина - эксперт из Беларуси
Проишествия
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив