Массовые увольнения в ОРДЛО: Россия намерена сократить свой штат "чиновников"

Из-за сложной экономической ситуации в ОРДЛО Российская Федерация намерена существенно уменьшить количество "чиновников" в регионе. Речь идет о так называемых "администрациях" и других подобных структурах.
Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что "власти республик" задолжали работникам зарплаты за пару месяцев, также закрываются предприятия. Он отметил, что из 10 000 работников "министерств" в ближайшее время останется только половина. По его словам, это все указывает на глубокий кризис в регионе.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Во-первых, это попытка максимально экономить на тех, кто является частью оккупационной администрации. Даже на них их уже не хватает средств. Во-вторых, Россия все время говорит, что "ее там нет“, но сокращение планируется таким образом, чтобы в итоге получилась структура, подобная администрации Ростовской области, потому что так проще давать указания боевикам, которых они поставили "руководить", - считает Резников.
Он добавляет, что это все делается с целью, чтобы продолжать опустошать регион.
Ранее в ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной.
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