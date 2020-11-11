08:19 11.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной

Так называемые "власти" временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сделали официальное заявление по поводу открытия контрольных пунктов въезда-выезда с Украиной, которые находятся вдоль линии разграничения на Донбассе.

В ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной

Так называемая местная "омбудсмен" Дарья Морозова сообщили, что КПВВ "республика" открывать не будет со своей стороны, а то, что это сделала Украина – называет провокацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Она отметила, что закрытие контрольных пунктов въезда-выезда с Украиной является вынужденной мерой из-за распространения коронавирусной инфекции, и чтобы не допустить большой вспышки сейчас нет речи о открытии КПВВ. "Власти ДНР" заявляют, что хотят сохранить здоровье и жизнь местных жителей.

"Обращаюсь к жителям, желающим пересечь линию разграничения! Не подвергайте свои жизни опасности!.. На сегодняшний день работает только пункт пропуска "Еленовка". "ДНР" остается неизменной в своей позиции — жизнь и здоровье наших граждан всегда будут на первом месте!" — заявила Морозова.

Ранее мы сообщали, что некоторые высокопоставленные чиновники в Москве намерены закрыть проект "ЛДНР".


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