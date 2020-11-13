В Москве официально ответили на обвинения в сдаче Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг все обвинения и заявил, что информация является полностью недостоверной и необъективной в вопросе решения конфликта в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что Российская Федерация полностью выполняет свои обязательства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

По мнению Пескова, а соответственно и Владимира Путина, Российская Федерация не нарушила договор "Организации Договора о коллективной безопасности" и готова и дальше защищать своих союзников в случае нападения на их суверенную территорию в рамках этого договора.

Он также отметил, что Москва не отправила своих военных в Нагорный Карабах из-за того, что это не было прописано ни в одном из документов. При этом Песков добавил, что именно Путин сыграл ключевую роль в решении конфликта в регионе и добился того, что миротворцы оказались на границе двух государств.

Ранее мы сообщали, что Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе.