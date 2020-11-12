70% жителей планеты должны вакцинироваться, чтоб преодолеть пандемию COVID-19

Эксперты считают, что если вакцина против коронавирусной инфекции нового поколения пройдет успешно третью стадию испытания, то вакцинировать следует около 70% населения, чтоб побороть пандемию.

Несмотря на это, в ВОЗ надеятся вакцинировать хотя бы 20% населения планеты до начала 2021 года. Также там уточнили, что первыми вакцину необходимо получить людям из групы риска и медицинским работникам.

Сваминатан также отметила, что информация о 90% эффективности вакцины BioNTech, к сожалению, только предварительная. Вакцина требует дополнительного исследования, чтобы она была запущена в производство.

Как стало известно ранее, компания Pfizer объявила, что разработала подробные планы логистики и инструменты для обеспечения эффективной транспортировки, хранения и постоянного контроля температуры вакцин.