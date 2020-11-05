10:45 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кравчук рассказал, когда должна закончиться война на Донбассе: конец уже близко

Бывший президент Украины, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о подготовленном украинской стороной так называемом "Плане совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы.

Кравчук рассказал, когда должна закончиться война на Донбассе: конец уже близко

Он отметил, что этот "план" содержит предложение о полном прекращении конфликта на Донбассе, а также демилитаризации ОРЛО и ОРДО. Кравчук заявил, что прекращение войны должно произойти в начале следующего года. В свою очередь это позволит провести там местные выборы уже 31 марта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - сказал Кравчук.

Уже после этого, по словам Кравчука, Украина должна взять границу под контроль, а также обеспечить в ОРДО и ОРЛО нормальную жизнедеятельность.

Ранее в "ДНР" заявили, что они уже фактически живут в России.


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