Кравчук рассказал, когда должна закончиться война на Донбассе: конец уже близко

Он отметил, что этот "план" содержит предложение о полном прекращении конфликта на Донбассе, а также демилитаризации ОРЛО и ОРДО. Кравчук заявил, что прекращение войны должно произойти в начале следующего года. В свою очередь это позволит провести там местные выборы уже 31 марта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - сказал Кравчук.

Уже после этого, по словам Кравчука, Украина должна взять границу под контроль, а также обеспечить в ОРДО и ОРЛО нормальную жизнедеятельность.

Ранее в "ДНР" заявили, что они уже фактически живут в России.