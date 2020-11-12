11:12 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Хотите покуражиться? Покуражтесь перед ежедневно умирающими людьми", - Степанов Эпицентру

В среду, 11 ноября сеть строительных магазинов Эпицентр, в Facebook написала пост о "введении 72-часовой пятницы" после новости о том, что Кабмин вводит карантин выходного дня. Пост возмутил министра здравоохранения Украины Максима Степанова, который предложил магазину "покуражиться перед людьми, которые умирают каждый день", и съездить с ними в реанимацию. Об этом пишет УРА-Информ.

"Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить именно жизни людей", – отметил Степанов.

Также глава украинскогоВВ Минздрава уверен, что его коллеги из правительства, которые отвечают за контроль, "ответят на этот фарс и цинизм".

"Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека – особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?" - добавил он.

Как сообщалось ранее, обновленные данные коронавирусной инфекции Украины по состоянию на утро 12 ноября принесли очередной неутешительный рекорд. В стране впервые зафиксировано более 11 000 случав заражения ковидом за сутки.


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