"Хотите покуражиться? Покуражтесь перед ежедневно умирающими людьми", - Степанов Эпицентру

"Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить именно жизни людей", – отметил Степанов.

Также глава украинскогоВВ Минздрава уверен, что его коллеги из правительства, которые отвечают за контроль, "ответят на этот фарс и цинизм".

"Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека – особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?" - добавил он.

Как сообщалось ранее, обновленные данные коронавирусной инфекции Украины по состоянию на утро 12 ноября принесли очередной неутешительный рекорд. В стране впервые зафиксировано более 11 000 случав заражения ковидом за сутки.