В ОРДО возмутились высказываниями в Кремле: Россия все разбила, а восстанавливать должна Украина?

Больше всего их возмутило высказывание Пескова о том, что именно Украина должна заботиться о своих гражданах, обеспечивать их социальные нужды, заботиться о их здоровье, а также делать все, чтобы работала социальная инфраструктура. В социальной сети началась настоящая дискуссия по этому вопросу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Я прошу пробачення, тобто розбила, вивезла заводи, пороздавала паспорти, розграбувала Росія, а відновлювати буде Україна? Вам не здається, що цей сценарій якось по-деб*льному написаний?" — написал местный житель на украинском языке.

В тоже время местные жители отмечают, что если бы Россия увела свои вооруженные формирования с Донбасса и Крымского полуострова, то регионы можно было бы восстановить. При этом, в такой ситуации они были бы согласны сотрудничать вместе с Украиной.

Ранее мы сообщали, что даже боевики признают, что в ОРДЛО жить тяжело.