Бородай рассказал правду о жизни в ОРДО: там тяжело, долги остаются, зарплаты мизерные

Бородай, который постоянно проживает в России, рассказал о том, что в ОРДЛО действительно жить тяжело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В Донецке и Луганске жить тяжело. Долги остаются, зарплаты мизерные. Но люди привыкли. Человек такая сволочь, что ко всему привыкает, — рассказал "глава" так называемого "союза добровольцев Донбасса".

Также представитель незаконных вооруженных формирований сообщил, что элита ОРДО обогащается самыми разными способами, в том числе и нелегальными.

"Контрабасят сигареты, лекарства", - рассказал Александр Бородай.

Подтверждают слова боевика и местные жители. Недавно они написали письмо так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину, в котором в очередной раз напомнили, что зарплаты на предприятиях задерживают. Работники ДМЗ отмечают, что недавно им закрыли только 15 процентов от зарплаты за июль и пока не понятно, когда ждать последующих выплат.