В "ЛНР" приехала проверка из Кремля: "руководители республики" имеют бледный вид

Местные "издания" отмечают, что люди, которые приехали из Москвы очень серьезные и будут решать важные для региона вопросы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны Луганской Республики.

"В конце недели в ЛНР из Москвы приехали серьезные люди решающие вопросы", - пишет источник.

Также там добавляют, что "местные чиновники" имеют бледный вид из-за проверяющих из Москвы.

"Некоторые высшие чиновники имеют бледный вид. Будем посмотреть", - отмечает телеграм канал.

На данный момент больше информации по данному вопросу не известно. Источник не сообщают, какие именно дела будут решать "гости из Москвы" и повлияет ли этот приезд на перестановки во "власти республики".

Ранее мы сообщали, что в ОРДО серьезные проблемы с зарплатами. Недавно местные жители написали письмо так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину, в котором в очередной раз напомнили, что зарплаты на предприятиях задерживают. Работники ДМЗ отмечают, что недавно им закрыли только 15 процентов от зарплаты за июль и пока не понятно, когда ждать последующих выплат.