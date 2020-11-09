В Италии врачи просят ввести тотальный локдаун: ситуация критическая

Филиппо Анелли добавил, что, учитывая рост числа инфекций за последнюю неделю, "через месяц ситуация будет драматической". Поэтому, по его мнению, закрытие страны необходимо.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

"Либо мы блокируем вирус, либо он нас блокирует, потому что сигналы указывают на то, что система не сможет долго бороться", - предупредил Анелли. Как он отметил, следует ожидать, что регионы, которые в настоящее время считаются наименее опасными для заражения, "быстро окажутся в той же ситуации, что и регионы, наиболее пострадавшие от эпидемии".

- При нынешнем среднем уровне в течение месяца произойдет еще 10 000 смертей, - оценил президент Федерации медицинский заведений. Э

Эксперт отметил отсутствие врачей-специалистов, а также тот факт, что 23 тысячи выпускников медицинских вузов ждут возможности начать свою специализацию. По его мнению, их принятие позволит всей системе здравоохранения "перевести дух".

Ранее мы сообщали, что Ломбардия снова находится в эпицентре коронавируса.