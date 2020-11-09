08:17 09.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100247471:labazovych

В Италии врачи просят ввести тотальный локдаун: ситуация критическая

Президент Итальянской федерации медицинских заведений Филиппо Анелли заявил, что больницы требуют ввести тотальный локдаун по всей стране. Он обосновал это резким ростом числа коронавирусных инфекций и ухудшением ситуации в сфере здравоохранения.

В Италии врачи просят ввести тотальный локдаун: ситуация критическая

Филиппо Анелли добавил, что, учитывая рост числа инфекций за последнюю неделю, "через месяц ситуация будет драматической". Поэтому, по его мнению, закрытие страны необходимо.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

"Либо мы блокируем вирус, либо он нас блокирует, потому что сигналы указывают на то, что система не сможет долго бороться", - предупредил Анелли. Как он отметил, следует ожидать, что регионы, которые в настоящее время считаются наименее опасными для заражения, "быстро окажутся в той же ситуации, что и регионы, наиболее пострадавшие от эпидемии".

- При нынешнем среднем уровне в течение месяца произойдет еще 10 000 смертей, - оценил президент Федерации медицинский заведений. Э

Эксперт отметил отсутствие врачей-специалистов, а также тот факт, что 23 тысячи выпускников медицинских вузов ждут возможности начать свою специализацию. По его мнению, их принятие позволит всей системе здравоохранения "перевести дух".

Ранее мы сообщали, что Ломбардия снова находится в эпицентре коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Бородай рассказал правду о жизни в ОРДО: там тяжело, долги остаются, зарплаты мизерные Путин все-таки готовится к уходу: разработан специальный законопроект В ОРДО написали лист Пушилину: люди находятся в отчаянном положении История бренда ASICS
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив