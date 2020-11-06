08:30 06.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жители ОРДЛО могут остаться без пенсий: стала известна причина

Уже в ближайшее время жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Луганской и Донецкой области могут столкнутся с тем, что у них просто не будет пенсий.

Жители ОРДЛО могут остаться без пенсий: стала известна причина

Журналист, а также представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Российская Федерация каждый гож передает на пенсии жителям так называемых ЛНР и ДНР 27 миллиардов рублей. В тоже время сейчас у России серьезные проблемы с финансами, а значит страна будет сокращать свои расходы на "республики".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Он отметил, что уже на сейчас фиксируются проблемы с выплатами пенсий и зарплат на территории ОРДО и ОРЛО.

"Если брать в среднем, то по 4 месяца людям не выплачивают зарплаты… Кому-то приходиться ждать и больше. Каждый год Кремль выделяет на пенсии для ОРДЛО 27 миллиардов рублей. Но сейчас финансы — больная тема для России, а значит они начнут сокращать финансирование ОРДЛО", - заявил Сергей Гармаш.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе и не видят перспектив в будущем.


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