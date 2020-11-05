Пора распускать всю эту "ДНР" и убирать все блок посты - местные жители недовольны перспективами ОРДО

Многие жалуются, что невозможно найти нормальную работу, на тле пандемии коронавируса разваливается медицина, а в аптеках невозможно найти лекарства, при этом "местные власти" никак не реагируют.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Некоторые также отмечают, что главной целью является покинуть ОРДО и сюда не возвращаться, так как перспективы попросту нет. Есть и те, кто уже жалеют, что была создана так называемая "республика".

"Может лучше к чертовой матери этот „русский мир“ гнать отсюда?", — пишет местная жительница, с которой согласны и другие участники дискуссии.

"Да пора распускать всю эту "ДНР" и убирать все блок посты. Сколько еще можно терпеть???" — пишет еще один местный житель.

"Судя потому, как мы живем, ее создавать не стоило", — добавил доначанин.

В дискуссии участники пишут, что коло 80 процентов жителей ОРДО согласны с такими высказываниями, но просто бояться что-то сказать.

Ранее мы сообщали, что РФ определилась с планом по судьбе Донбасса.