В ОРДО судили известного блогера за посты в социальных сетях

В ОРДО наконец-то местный суд вынес решение по делу известного блогера Александра Болотина, который обвинялся в разжигании вражды в социальных сетях.
Отмечается, что блогера держали в камере без решения суда с января этого года. Он несколько месяцев находился в тюрьме без предъявления обвинения и только летом обвинили в разжигании вражды. При этом сам суд состоялся только сейчас.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Идеолог" "ДНР" Роман Манекин на своей странице в социальной сети написал, что Куйбышевский межрайонный суд г. Донецка приговорил Болотина к штрафу. Он должен будет заплатить 20 тысячрублей.
"Плюс девять месяцев он уже провел за решеткой на стадии досудебного и судебного следствия. Сегодня в 16.00 Александр покинет камеру на нижних этажах Донецкого СИЗО", — написал Манекин.
В тоже время также сообщается, что дело Александра Болотина закрыто. Однако окончательное решение будет вынесено после рассмотрения дела Апелляционной инстанцией.
Ранее мы сообщали, что в Донецке снова слышны обстрелы, как это было до перемирия.
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