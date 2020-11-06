В ОРДО судили известного блогера за посты в социальных сетях

Отмечается, что блогера держали в камере без решения суда с января этого года. Он несколько месяцев находился в тюрьме без предъявления обвинения и только летом обвинили в разжигании вражды. При этом сам суд состоялся только сейчас.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Идеолог" "ДНР" Роман Манекин на своей странице в социальной сети написал, что Куйбышевский межрайонный суд г. Донецка приговорил Болотина к штрафу. Он должен будет заплатить 20 тысячрублей.

"Плюс девять месяцев он уже провел за решеткой на стадии досудебного и судебного следствия. Сегодня в 16.00 Александр покинет камеру на нижних этажах Донецкого СИЗО", — написал Манекин.

В тоже время также сообщается, что дело Александра Болотина закрыто. Однако окончательное решение будет вынесено после рассмотрения дела Апелляционной инстанцией.

Ранее мы сообщали, что в Донецке снова слышны обстрелы, как это было до перемирия.