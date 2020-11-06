10:47 06.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На Донбассе снова стреляют: перемирия как и не было, снова то же самое, что и последние шесть лет

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных боевых действиях, которые слышны даже в самом городе.

На Донбассе снова стреляют: перемирия как и не было, снова то же самое, что и последние шесть лет

Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, делясь последней информацией. Они отмечают, что вчера вечером были слышны боевые действия. В тоже время ночью все успокоилось. Однако утром все снова возобновилось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"7−30 Сити утро всем доброе! это только я слышу бахи с севера?" — пишет местная жительница.

"7−32 5й участок слышит бахи", — отмечает еще один автор.

Дальше появились сообщения, что взрывы слышны также и со стороны Спартака и Опытного.

"Спартак — Опытное интенсивная стрельба, минометы", — пишут комментаторы.

В тоже время некоторые участники дискуссии добавляют, что количество обстрелов возобновилось до прежнего уровня, как было до перемирия.

"Обнулились. Перемирия как и не было. Снова то же самое, что и последние шесть лет", — отмечают очевидцы.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что военные действия на Донбассе могут прекратиться в начале 2021 года.


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