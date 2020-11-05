По плану Северная – Южная Осетия: в РФ определились, что делать с Донбассом

Из-за этого важное совещание по поводу ОРДЛО в Ростовской области, которое планировалось на 20 ноября было отменено. В тоже время отмечается, что Россия не намерена присоединять в свой состав так называемые "ЛНР" и "ДНР", а намерена пойти другим проверенным путем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Тайны Луганской Республики".

"Речь велась именно о переподчинении Ростовской области, по уже обкатанному РФ принципу Северная - Южная Осетия. Планировались и иные решения, но пока неизвестно, что мы увидим по итогу", - отмечает источник.

Также он добавляет, что в интернет слили так называемую дорожную карту по ОРДЛО, которая состоит из 15 пунктов, чтобы проверить почву.

Также отмечается, что Россия намерена сделать на Донбассе некую буферною зону, где не будут располагаться базы иностранных государств.

"Вопрос, кто останется тут жить и развивать этот регион не ставиться. Финансирование в таком случае, планируют срезать на 20% по всем направлениям, за исключением корпусов "народной милиции", - заявляет источник.

Ранее в "ДНР" уже заявляли, что они фактически живут в РФ.