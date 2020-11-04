В "ДНР" заявили, что они уже фактически живут в России

Он отметил, что "республика" сумела пережить "все блокады и вернулись к своим историческим корням".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Даже будучи формально разделенными с остальными субъектами Российской Федерации, мы вернулись к своим историческим корням и, по сути, уже живем в дружной семье народов России", - заявил Пушилин.

В тоже время "власти" ОРДО также сообщили сколько местных жителей уже получило паспорта Российской Федерации.

Денис Пушилин отметил, что уже почти 171 000 человек стало гражданами Российской Федерации.

"С каждым днем все крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей ОРДО", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что местные жители недовольны действиями "местных властей". Они жалуются на цены на коммунальные услуги, комендантский час и большие очереди в паспортных столах.