Два рекорда в один день и почти 10 000 больных: пандемия в Украине не сбавляет оборотов

Так за прошедшие сутки было подтверждено 9850 новых случаев коронавируса. Это новый суточный рекорд. Второй день кряду в стране фиксируется более 9000 новых пациентов и третий день кряду новый рекорд по заболеваниям. Также за сутки болезнь сумело победить уже 8 378 человек, что также является самым высоким показателем с начала пандемии. Такую информацию на своей странице опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Всего с начала пандемии в стране уже заразилось 430 467 человек, а победило болезнь - 184 782 пациента.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

За последние сутки умерло 193 пациента, а в общей сложности с начала пандемии – 7924 человека. На данный момент продолжают бороться с болезнью еще 245 685 человек.

За последние сутки было сделано 75 598 тестирований на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести "черные" зоны из-за ситуации с коронавирусом.