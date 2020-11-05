08:42 05.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Два рекорда в один день и почти 10 000 больных: пандемия в Украине не сбавляет оборотов

Пандемия коронавирусной инфекции в Украине не сбавляет обороты. За предыдущие сутки, четвертого ноября, было установлено сразу два рекорда – один позитивный, а другой – со знаком минус.

Два рекорда в один день и почти 10 000 больных: пандемия в Украине не сбавляет оборотов

Так за прошедшие сутки было подтверждено 9850 новых случаев коронавируса. Это новый суточный рекорд. Второй день кряду в стране фиксируется более 9000 новых пациентов и третий день кряду новый рекорд по заболеваниям. Также за сутки болезнь сумело победить уже 8 378 человек, что также является самым высоким показателем с начала пандемии. Такую информацию на своей странице опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Всего с начала пандемии в стране уже заразилось 430 467 человек, а победило болезнь - 184 782 пациента.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

За последние сутки умерло 193 пациента, а в общей сложности с начала пандемии – 7924 человека. На данный момент продолжают бороться с болезнью еще 245 685 человек.

За последние сутки было сделано 75 598 тестирований на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести "черные" зоны из-за ситуации с коронавирусом.


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