14:24 04.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Протесты из-за запрета абортов в Польше: выполнение решения КС отложили

Польские власти приняли решение о том, чтоб отложить исполнение решения КСП о запрете абортов в стране. Решение должно было вступить в силу уже второго ноября, однако оно до сих пор было неопубликовано. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Deutsche Welle

Протесты из-за запрета абортов в Польше: выполнение решения КС отложили

"Согласно регламенту, решения Конституционного суда должны быть опубликованы своевременно. Однако на данный момент нам всем нужен мир и обсуждение этого решения, успокоение общественных настроений и дискуссии среди экспертов", - заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

При этом, польский глава Анджей Дуда сейчас выдвинул свое предложение о принятии законопроекта, который позволяет аборты женщинам в случае аномалии развития плода, и только в случае "летальных" недостатков у плода. Парламент отложил заседание, которое должно было состояться сегодня, на две недели.

Польская оппозиция сомневается в достаточном количестве голосов за законопроект Дуды.

Как сообщалось ранее, авторы пабликов, которые освещают жизнь в ОРДЛО, сообщают о громком увольнении в рядах "местной власти".


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