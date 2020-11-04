Протесты из-за запрета абортов в Польше: выполнение решения КС отложили

"Согласно регламенту, решения Конституционного суда должны быть опубликованы своевременно. Однако на данный момент нам всем нужен мир и обсуждение этого решения, успокоение общественных настроений и дискуссии среди экспертов", - заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

При этом, польский глава Анджей Дуда сейчас выдвинул свое предложение о принятии законопроекта, который позволяет аборты женщинам в случае аномалии развития плода, и только в случае "летальных" недостатков у плода. Парламент отложил заседание, которое должно было состояться сегодня, на две недели.

Польская оппозиция сомневается в достаточном количестве голосов за законопроект Дуды.

Как сообщалось ранее, авторы пабликов, которые освещают жизнь в ОРДЛО, сообщают о громком увольнении в рядах "местной власти".