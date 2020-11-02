15:45 02.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Несколько секунд, чтобы определить коронавирус: британцы разработали новый тест

Он обнаруживает коронавирус SARS-CoV-2 всего за секунды, а его точность оценивается в 80 процентов. Британцы разработали экспресс-тест на дыхание.

Несколько секунд, чтобы определить коронавирус: британцы разработали новый тест

Дыхательные тесты, позволяющие выявить различные типы заболеваний, особенно дыхательной системы, разрабатывались много лет. Их пытаются использовать, например, для выявления рака легких и диабета.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Компания Imspex Diagnostics из Уэльса ранее проводила исследования тестов, предназначенных для выявления рака легких и различения респираторных заболеваний бактериального и вирусного происхождения. Когда коронавирус SARS-CoV-2 распространился по миру, вызвав пандемию, было решено сосредоточиться на этом патогене.

Тест работает, обнаруживая летучие химические вещества, которые образуются в выдыхаемом воздухе пациентов с COVID-19. Тест достаточно точен, чтобы отличить это заболевание от других респираторных инфекций бактериального и вирусного происхождения, а также от астмы.

Если компания, которая его разработала, получит финансовую помощь, тест можно будет ввести в эксплуатацию в течение шести месяцев.

Ранее мы сообщали о том, как долго сохраняются антитела к COVID-19.


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