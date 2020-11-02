Украина не может ничего сделать - военный эксперт о ситуации на Донбассе

Он дал свой комментарий по поводу того, что это может принести украинской стороне и нужно ли заявлять об окончании перемирия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы можем формально не отказываться от перемирия, но нужно учитывать, что гибнут и получают ранения нашиВ военные. Дело в том, что в ТКГ в Минске мы ничего не можем высказать. Мы можем сами себе сказать о возмущении, которое нас наполняет в связи с тем, что никто не выполняет (условий перемирия — ред.)", — сказал эксперт.

Олег Жданов отмечает, что нет из кого требовать ответственности, ведь Российская Федерация заявляет, что она не сторона конфликта и выступает только в качестве миротворца и не может быть ответственной за ту сторону. А со стороной конфликта Украина так пока и не определилась.

Ранее мы сообщали, что член ТКГ раскрыл настоящий план Кремля по Донбассу.