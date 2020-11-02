14:42 02.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина не может ничего сделать - военный эксперт о ситуации на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением по поводу того, что Украина в Трехсторонней контактной группе инициирует новое заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.

Украина не может ничего сделать - военный эксперт о ситуации на Донбассе

Он дал свой комментарий по поводу того, что это может принести украинской стороне и нужно ли заявлять об окончании перемирия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы можем формально не отказываться от перемирия, но нужно учитывать, что гибнут и получают ранения нашиВ военные. Дело в том, что в ТКГ в Минске мы ничего не можем высказать. Мы можем сами себе сказать о возмущении, которое нас наполняет в связи с тем, что никто не выполняет (условий перемирия — ред.)", — сказал эксперт.

Олег Жданов отмечает, что нет из кого требовать ответственности, ведь Российская Федерация заявляет, что она не сторона конфликта и выступает только в качестве миротворца и не может быть ответственной за ту сторону. А со стороной конфликта Украина так пока и не определилась.

Ранее мы сообщали, что член ТКГ раскрыл настоящий план Кремля по Донбассу.


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