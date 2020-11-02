Цены выше московских - жители ОРДО возмущены

Местный блогер, который пишет под ником Сеня Анатолич Варм, сообщил, что каждый поход в магазин превращается в своего рода открытие, ведь цены меняются фактически каждого дня. Он отметил, что цена на подсолнечное масло уже 104 рубля, и ниже уже не найти. Также пользователи отмечают, что цены пошли вверх и на яйца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"А картошка по 30 в Молоке, я в шоке, и это в сезон, ровно на 100 процентов по сравнению с прошлым годом!!" — возмущено пишут местные жители.

Некоторых их них отмечают, что цены даже выше московских.

"Если бы у нас были московские цены, то продукты стали бы на 20% дешевле", — отметил один из участников обсуждения.

Также местные жители отмечают, что нет контроля на цены, так как в разных частях города один и тот же товар может стоит в два раза дороже.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО вводят дополнительные карантинные меры.