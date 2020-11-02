13:51 02.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247354:labazovych

Цены выше московских - жители ОРДО возмущены

ОВ повышении цен в магазинах временно неподконтрольному украинскому правительству Донецку сообщили местные жители. Ни отмечают, что цены растут фактически на все.

Цены выше московских - жители ОРДО возмущены

Местный блогер, который пишет под ником Сеня Анатолич Варм, сообщил, что каждый поход в магазин превращается в своего рода открытие, ведь цены меняются фактически каждого дня. Он отметил, что цена на подсолнечное масло уже 104 рубля, и ниже уже не найти. Также пользователи отмечают, что цены пошли вверх и на яйца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"А картошка по 30 в Молоке, я в шоке, и это в сезон, ровно на 100 процентов по сравнению с прошлым годом!!" — возмущено пишут местные жители.

Некоторых их них отмечают, что цены даже выше московских.

"Если бы у нас были московские цены, то продукты стали бы на 20% дешевле", — отметил один из участников обсуждения.

Также местные жители отмечают, что нет контроля на цены, так как в разных частях города один и тот же товар может стоит в два раза дороже.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО вводят дополнительные карантинные меры.


Поделиться

Читайте также:
 
Как завершится война на Донбассе: экс-главарь "ДНР" дал смелый прогноз Данные о смерти и рождении в ОРДЛО фальсифицируются, - Малюська Власти решили "навариться" на спирте: шестой спиртзавод продан почти в 3 раза больше номинала Как долго сохраняются антитела к COVID-19: исследование американских ученых обнадеживает
Проишествия
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив