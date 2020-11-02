11:30 02.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Как долго сохраняются антитела к COVID-19: исследование американских ученых обнадеживает

Большее количество тех, кто переболел пневмонией нового поколения в легкой и умеренной форме обеспечены антителами к коронавирусу не чем на пять месяцев. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на исследования в Science от американской медсети Маунт Синай.

Как долго сохраняются антитела к COVID-19: исследование американских ученых обнадеживает

Стоит отметить, что с начала марта и до первых чисел октября проверку прошли уже 72 401 жителей планеты. Известно, что у 30 082 обнаружили антитела к S-белку коронавируса нового поколения родом из китайского Уханя. У 2,3% из них был титр 1:80, у 4,8% – 1:160, у 22,5% – 1:320, у 31,8% – 1:960 и у 38,6% – 1:2880. Это означает, что были обнаружены умеренные и высокие концентрации иммуноглобулинов IgG были у подавляющего большинства.

Также ученые добавили. что более 90% тех, кто переболел страшным недугом дают обнаруживаемые нейтрализующие реакции антител. Титры этих антител относительно стабильны около пяти месяцев после болезни. Такие данные не могут служить убедительным доказательством того, что такие ответы антител защищают от повторного заболевания коронавирусной инфекцией, однако дают надежду.

"Мы полагаем, что они весьма вероятно уменьшат шансы повторного заражения и могут ослабить болезнь в случае реинфекции", отмечают ученые.

Как стало известно ранее, на просторах интернета можно увидеть много информации по поводу того, как бороться с коронавирусом, как не заболеть и что делать, если кто-то заболел. В тоже время, много из этой информации не достоверная.


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