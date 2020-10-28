11:38 28.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Местные снова обвиняют "власти ОРДО": Это все хорошо, но если бы РФ не помогла?

Блогеры, которые освещают ситуацию в ОРДО, прокомментировали последний гуманитарный канвой с медицинским оборудованием и лекарствами, который отправила в "республику" Российская Федерация.

Местные снова обвиняют

Местные "СМИ" поблагодарили Россию за оказанную помощь, однако в очередной раз остались недовольными работой "властей ДНР", которые имели много времени на то, чтобы подготовиться к ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"РФ, конечно, спасибо, в ситуации прорыва вперемешку с пэрэмогой, с драками в ковидариях пациентов из-за нехватки мест и забастовок медиков такая помощьВ — манна небесная для нокаутированной системы здравоохранения, но… Это все хорошо, но еслиВ бы РФ не помогла? Полгода, полгода было, дабы подготовится, открыть больницы, мобилизовать медиков, разработать планы борьбы пусть с тяжелым, но ОРВИ, и что?"В — возмущено пишут блогеры.

Они также отмечают, что "местные власти" проводили различные концерты и другие праздничные мероприятия, но не готовились к проблеме. Руководство "республики" заявляло, что все хорошо подготовились, но в итоге оказалось, что это совсем не та.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО возмущены штрафами в транспорте.


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