Местные "СМИ" поблагодарили Россию за оказанную помощь, однако в очередной раз остались недовольными работой "властей ДНР", которые имели много времени на то, чтобы подготовиться к ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"РФ, конечно, спасибо, в ситуации прорыва вперемешку с пэрэмогой, с драками в ковидариях пациентов из-за нехватки мест и забастовок медиков такая помощьВ — манна небесная для нокаутированной системы здравоохранения, но… Это все хорошо, но еслиВ бы РФ не помогла? Полгода, полгода было, дабы подготовится, открыть больницы, мобилизовать медиков, разработать планы борьбы пусть с тяжелым, но ОРВИ, и что?"В — возмущено пишут блогеры.

Они также отмечают, что "местные власти" проводили различные концерты и другие праздничные мероприятия, но не готовились к проблеме. Руководство "республики" заявляло, что все хорошо подготовились, но в итоге оказалось, что это совсем не та.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО возмущены штрафами в транспорте.