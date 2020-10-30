16:01 30.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОБСЕ рассказали, когда стоит ожидать проведения выборов в ОРДЛО

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене рассказал, когда могут пройти выборы в ОРДЛО.

В ОБСЕ рассказали, когда стоит ожидать проведения выборов в ОРДЛО

Он отметил, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса невозможны до того момента, пока Российская Федерация не выведет из ОРДЛО военных и технику. Гилмор добавил, что Москва и представители НВФ в Трехсторонний контактной группе блокировали обсуждение конкретных результатов по выборам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Украина и ряд государств-участников четко определились с этим вопросом: свободные и честные выборы не могут проходить под дулом. В тех районах Донбасса, которые сейчас находятся под контролем России, не может быть выборов, пока не будет создана безопасная среда. ПокаВ РФ не выведет свои силы, технику и не прекратит поддержку вооруженных формирований, как того требуют Минские договоренности", - сказал Гилмор.

Также Гилмор поздравил Украину с успешным проведением местных выборов, а также выразил сожаление, что в Крыму и ОРДЛО люди не сумели проголосовать.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО вводят дополнительные карантинные меры.


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