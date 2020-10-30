Пандемия вышла из-под контроля в больших городах - ВОЗ

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге предупредил в четверг на внеочередном совещании министров здравоохранения в Копенгагене, посвященном прогнозам перед зимним сезоном, что последние данные об эпидемии COVID-19 вызывают большую тревогу. Как он подчеркнул в своем заявлении, на этой неделе в Европе самый высокий недельный уровень заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Клюге напомнил, что в подавляющем большинстве европейских стран за последние две недели наблюдался очень высокий уровень инфицирования, составляющий более 200 случаев на 100 000 жителей. Число госпитализаций выросло до невиданного с весны уровня (более 10 на 100 000 жителей в одной трети европейских стран). Смертность также резко выросла (на прошлой неделе на 32 процента по региону).

Клуге предупредил, что вирус вернулся в более старые и уязвимые группы. По его словам, ключевой вопрос, который задают многие страны, - вводить ли жесткий карантин и когда это станет необходимым.

Ранее мы сообщали, что в Украине боле 8000 случаев заражения за сутки.