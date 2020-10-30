14:30 30.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247331:labazovych

Пандемия вышла из-под контроля в больших городах - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает динамичный рост числа коронавирусных инфекций в Европе. Ситуация с пандемией в Италии в некоторых отношениях драматична, сказал правительственный комиссар по санитарным кризисам Доменико Аркури.

Пандемия вышла из-под контроля в больших городах - ВОЗ

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге предупредил в четверг на внеочередном совещании министров здравоохранения в Копенгагене, посвященном прогнозам перед зимним сезоном, что последние данные об эпидемии COVID-19 вызывают большую тревогу. Как он подчеркнул в своем заявлении, на этой неделе в Европе самый высокий недельный уровень заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Клюге напомнил, что в подавляющем большинстве европейских стран за последние две недели наблюдался очень высокий уровень инфицирования, составляющий более 200 случаев на 100 000 жителей. Число госпитализаций выросло до невиданного с весны уровня (более 10 на 100 000 жителей в одной трети европейских стран). Смертность также резко выросла (на прошлой неделе на 32 процента по региону).

Клуге предупредил, что вирус вернулся в более старые и уязвимые группы. По его словам, ключевой вопрос, который задают многие страны, - вводить ли жесткий карантин и когда это станет необходимым.

Ранее мы сообщали, что в Украине боле 8000 случаев заражения за сутки.


Поделиться

Читайте также:

  • Украинское Министерство иностранных дел готовит международную платформу по деоккупации аннексированного российскими силовиками украинского Крыма. В рамках данной платформы планируется проводить ежегодные саммиты и контакты на разных политических и экономических уровнях. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью lb.ua, передает УРА-Информ.

  • Украина, как и другие страны мира массового проводит тестирование на коронавирус у тех людей, у которых есть признаки заболевания. Однако ПЦР-тесты не всегда показывают реальную картину.

  • Використання масок рекомендується тільки в громадських місцях, де існує високий ризик коронавирусной інфекції - такі нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ також зазначає, що маска повинна складатися з "як мінімум трьох різних шарів".

  • Велика кількість українців записуються в черги і по напрямку сімейних лікарів здають тест на коронавірус. При цьому потрібно тривалий час чекати результату самого тесту.

  • Коронавірус нового покоління, на превеликий жаль, не зменшує своїх оборотів. За даними, які були подані на 16 червня, в світі зареєстрували вісім мільйонів випадків зараження коронавирусной інфекцією. За добу додалося ще 119 195 нових заражених. За останніми даними, 436 406 чоловік померли в результаті нової хвороби. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адха Гебреесус попередив жителів планети про те, що небезпека ще не минула до кінця і всі країни світу "повинні бути в курсі можливості відновлення" найбільшій небезпеці коронавирусной інфекції нового покоління. Про це повідомляє Радіо свобода.

  • Чотири етапи розвитку пандемії коронавирусной інфекції в Україні розглядають в Міністерстві охорони здоров'я.
 
Никому уже не нужна эта банановая "республика", никто уже не хочет в Россию - жители ОРДО Это деменция - в сети комментируют странное поведение Путина В ОРЛО пошли на решительные шаги: вводятся жесткие карантинные меры Продажи iPhone резко упали: Apple потеряла $100 млрд рыночной стоимости
Проишествия
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив