Кремль отреагировал на выборы в Украине обстрелами на Донбассе - эксперт

Сегодня ночью, 30 октября, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Впервые за долгое время от обстрелов погибли украинские военные.
Участник ТКГ, журналист, Денис Казанский поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он предполагает, что Москва, увидев результаты пророссийских партий на местных выборах в Украине решила раскачать обстановку на Донбассе.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Одновременно с позорным поступком КС сразу после выборов закончился и режим прекращения огня на Донбассе - двое погибших. Похоже, что Москва, увидев результаты выборов, решила качать ситуацию по полной. И дело здесь не только в показателях СН. Дело еще в том, что пророссийские партии вновь показали слабые результаты", - написал Денис Казанский на своей странице в Фейсбук.
Он отметил, что и ОПЗЖ и "Партия Шария" получили "плохие" результаты на выборах, хотя имели хорошее финансирование из России.
Теперь же, по словам журналиста, Российская Федерация попытается провоцировать кризис и хаос внутри Украины.
Ранее мы сообщали, что боевики за сутки 29 октября пять раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения.
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