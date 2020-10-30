17:32 30.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кремль отреагировал на выборы в Украине обстрелами на Донбассе - эксперт

Сегодня ночью, 30 октября, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Впервые за долгое время от обстрелов погибли украинские военные.

Кремль отреагировал на выборы в Украине обстрелами на Донбассе - эксперт

Участник ТКГ, журналист, Денис Казанский поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он предполагает, что Москва, увидев результаты пророссийских партий на местных выборах в Украине решила раскачать обстановку на Донбассе.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Одновременно с позорным поступком КС сразу после выборов закончился и режим прекращения огня на Донбассе - двое погибших. Похоже, что Москва, увидев результаты выборов, решила качать ситуацию по полной. И дело здесь не только в показателях СН. Дело еще в том, что пророссийские партии вновь показали слабые результаты", - написал Денис Казанский на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что и ОПЗЖ и "Партия Шария" получили "плохие" результаты на выборах, хотя имели хорошее финансирование из России.

Теперь же, по словам журналиста, Российская Федерация попытается провоцировать кризис и хаос внутри Украины.

Ранее мы сообщали, что боевики за сутки 29 октября пять раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения.


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