Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных

Так за предыдущие сутки 29 октября было зафиксировано пять обстрелов. С гранатометов украинские позиции были обстреляны в Новомихайловке и Старогнатовки. Со стрелкового оружия и противотанкового гранатомета дважды было обстрелянное Водяное. Возле Золотого-4 был выпущен БПЛА и сброшен выстрел ВОГ-17 над позицией ВСУ. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в больницах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Уже ночью 30 октября боевики дважды нарушили режим тишины, что привело к гибели двух украинских военных.

"В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - отмечают в штабе ООС.

ВСУ отвечали на выстрелы противников.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция забирает жизни на Донбассе.